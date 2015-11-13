Создание сайта

нужно создать сайт, на интересном движке, можно с готового переработаного шаблона, но с современной и удобной CMS, с учетом требований поисковых систем, что впоследствии облегчает оптимизацию, с открытым кодом, самое трудное в проекте прописать калькулятор , чтобы пользователь мог выбрать например: материал товара, тип товара, размер, количество, сроки, и ему сразу цена, + удобную возможность наполнять, формировать цены и тд. Дизайн придумывать не надо , будет в PSD набросок шаблона, если сайт будет создаваться на какой нибудь платформе, тоже может быть, главное чтобы был простой легкий, юзабильный, Буду рад сотрудничать даже с новичками, так как им труднее всего))

цены указывайте Вы, ТЗ нету , все что придумал уже написал тут)