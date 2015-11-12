Разработка интернет-сайта с функционалом

$1250
Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки265 просмотров
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Требуется разработка сайта с нуля «под ключ» на wordpress или битрикс. Информационный ресурс,на котором будут представлены услуги банков, страховых и микро финансовых организаций с возможностью оналайн-заказауслуг. Функционал как sravni.ru

8 лет назад
studio1616
41 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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