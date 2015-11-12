Разработка интернет-сайта с функционалом

Нужен сайт с почти аналогичным функционалом как у этих каталогов kazan.zoon.ru/night_clubs/ www.yell.ru/kazan/top/kluby/ ru.foursquare.com/explore?cat=drinks&mode=url&near=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&nearGeoId=-1692309452 Главная со структурой - ночные клубы, рестораны и т.д. Каталог - допустим ночных клубов как в примере выше с картой, заведениями слева по рейтингу, текстом и подкатегориями. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта с нуля «под ключ» на wordpress или битрикс. Информационный ресурс,на котором будут представлены услуги банков, страховых и микро финансовых организаций с возможностью оналайн-заказауслуг. Функционал как sravni.ru.
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