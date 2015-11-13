Требуется создать сайт + приложение Android и iOS

Требуется команда разработчиков для создания веб сайта и мобильного приложения для андройд + ios - под один проект!

Идеально делать и сайт и приложения у одного исполнителя (команды) - но можно и разбить работу, или только сайт или только приложение.

Тематика сайта - информационный ресурс с возможностью совершения продаж и покупок.

Важен опыт работы над проектами подобного рода.

Стоимость и сроки разработки обсуждаются при личном общении.

Просьба писать скайп - перепиской общение не ведем.

Ждем предложений - спасибо.