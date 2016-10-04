Лендинг сайта

$23
Сайты «под ключ»Завершен13 заявок204 просмотра
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Нужен лендинг маленького сайта завода, все очень просто и очень мало информации.

Желательно сделать не дольше чем за день.

8 лет назад
batty112
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
8 лет назад
$23
1 день
Отличная работа!Довольна, что обратилась!
Все прошло хорошо, скинули макеты, рассказали как делать. Оплата сразу. Рекомендую!
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