Сделать простой сайт с рейтингом

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок175 просмотров
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Здравствуйте! Нужно сделать простой сайт-рейтинг, можно на wordpress

Вот пример такой страницы - http://ria.ru/social_ratings/dental/

Не обязательно один в один делать) Это будет главная страница. Будет 5 критериев, по которым можно сделать сортировку и общий показатель

При нажатии на название из списка попадаешь в более подробное описание, там же посетители сайта могут оставлять отзывы (желательно, авторизовавшись через соц.сети)

И будет страница со статьями. В принципе, все.

Напишите, пожалуйста, цену, за которую готовы выполнить задание и ссылку на портфолио.

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию!

8 лет назад
escalada
Артур 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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