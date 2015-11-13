Сайт + SEO

Нужна комплексная услуга по созданию сайта, его продвижению и наладке контекстной рекламы.

Сайт на тематику автозапчастей (очень узкий сегмент). Желательно использовать какой нибудь готовый шаблон (хочу избежать затрат на дизайнера и удешевить проект).

Сайт витрина (100-120 позиций) без функции продажи - только репрезентативная функция - с ЛЕГКОЙ И ПРОСТОЙ системой выставления позиций (2-3 фото) описания и цены.

И самое главное раскрутка сайта

Предпочтение отдам самому дешевому предложению но при хорошем портфолио и отзывах.