Создать сайт Барахолки на базе популярного/известного движка

Задание:

- создать сайт барахолки на базе распространенного движка, который выдержит

минимум 1000 одновременных пользователей и который можно будет масштабировать

со временем для нагрузки от 10000 пользователей (и к которому есть достаточно модулей

для расширения функционала и юзерских "рюшей")

- движок выбираете и обосновываете Вы на свой вкус и цвет ().

Вводные :

- сайт musician.ua (с которым будет некая синхронизация,

при поддержке "тамошних" программеров)

- немного подробное ТЗ : по ссылке .http://shop.musician.ua/tz

От Вас требуется:

1) опыт работы с теми движками, которые предлагаете

2) сроки выполнения (+ запас)

3) стоимость и варианты оплаты

4) примеры схожих проектов из портфолио

Желательно: знания структуры и работы imageCMS

По оплате возможны варианты (кроме прямого рассчета),

преимущество, конечно, оплата по факту.

После успешного выполнения данного проекта возможна постоянная работа

по работе с сайтами и порталами, добавлению и настройке модулей/доработкам ресурсов (различные CMS).

PS не нужно соглашаться на работу из раздела "давайте попробуем", если Вы не работали с подобными сайтами/проектами