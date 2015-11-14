Здравствуйте! Нужно сделать простой сайт-рейтинг, можно на wordpress Вот пример такой страницы - http://ria.ru/social_ratings/dental/ Не обязательно один в один делать) Это будет главная страница. Будет 5 критериев, по которым можно сделать сортировку и общий показатель При нажатии на название ...
Создать сайт Барахолки на базе популярного/известного движка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
- создать сайт барахолки на базе распространенного движка, который выдержит
минимум 1000 одновременных пользователей и который можно будет масштабировать
со временем для нагрузки от 10000 пользователей (и к которому есть достаточно модулей
для расширения функционала и юзерских "рюшей")
- движок выбираете и обосновываете Вы на свой вкус и цвет ().
Вводные :
- сайт musician.ua (с которым будет некая синхронизация,
при поддержке "тамошних" программеров)
- немного подробное ТЗ : по ссылке .http://shop.musician.ua/tz
От Вас требуется:
1) опыт работы с теми движками, которые предлагаете
2) сроки выполнения (+ запас)
3) стоимость и варианты оплаты
4) примеры схожих проектов из портфолио
Желательно: знания структуры и работы imageCMS
По оплате возможны варианты (кроме прямого рассчета),
преимущество, конечно, оплата по факту.
После успешного выполнения данного проекта возможна постоянная работа
по работе с сайтами и порталами, добавлению и настройке модулей/доработкам ресурсов (различные CMS).
PS не нужно соглашаться на работу из раздела "давайте попробуем", если Вы не работали с подобными сайтами/проектами
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