Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок194 просмотра
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Создать проект на 80% похожий 

Можно на самописце  пример http://rus-massage.com

Подключение к Яндекс деньгам.

Будут не большие изменения.

По расположению анкет.

Приблизительно цена, сроки исполнения и на чем будем делать.

Предоплата только по договоренности. 

Логин 22222

Пароль 222222

8 лет назад
weriii
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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