Нужно сделать сайт: Acoin кошелек.

Здравствуйте! Нужно сделать простой сайт-рейтинг, можно на wordpress Вот пример такой страницы - http://ria.ru/social_ratings/dental/ Не обязательно один в один делать) Это будет главная страница. Будет 5 критериев, по которым можно сделать сортировку и общий показатель При нажатии на название ...