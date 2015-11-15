Создать сайт из 10 стр. для размещения объявлений

Требуется создать сайт для размещения объявлений о сдаче комнат и поиска соседей по квартире в МАРОККО, аналогичный www colocataires ma, но так чтобы он не выглядел копией (немного изменить дизайн, цветовую схему). В сайте около 10 страниц. Примерная схема сайта прилагается. Сайт будет на французском языке, весь текст предоставляется (необходимо будет скопировать его без ошибок).

Проект (пока что) некоммерческий, "на благо людей". Сроки не принципиальны. Желательно создать сайт на базе CMS доступной для понимания непрофессионала, чтобы в будущем можно было его самостоятельно редактировать.

В дальнейшем планируется доработка сайта: добавление возможности размещения объявлений об аренде или продаже квартир/вилл без посредников и его монетизация (платное использование с добавлением модуля электронной оплаты).

Просьба сообщить тариф на работу (только создание сайта и логотипа, без регистрации домена и хостинга). Сроки не принципиальны.