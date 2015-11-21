Сделать сайт одностранничник

Добрый день. Нужен аналогичный сайт [url=http://eps-p.ru]eps-p.ru[/url] Это просто список объявлений, которые оставляют заказчики, что б их посмотреть, через робокассу нужно подрядчику оплатить 1600р., доступ дается на 60 дней. Дизайн и верстку предоставим, нужно с программировать(желательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Задача такая:
Нужно сделать сайт, по функционалу такой же как вот этот http://ot-deda.com/
Что имеется ввиду под понятием функционал:
1. Слайдер в новогоднем оформлении
2. Ротатор "Примеры писем от Деда Мороза"
3. Возможность выбора шаблона письма с возможностью редактировать текст, блок "Заготовки поздравления" где варианты "Для него" и "Для неё" реализовывать не нужно, остальные блоки при выборе письма должны быть как на сайте.
"Шаг 2. Укажите почтовые данные." можно сделать идентично как на данном сайте.
При нажатии на кнопку "Отправить письмо" на почту должно приходить:
Шаблон который выбрали с текстом, и указанием аромата, а также все контактные данные которые заполнили в форме.
Сайт может быть реализован на HTML без задействования какой либо CMS.
Сайт должен быть кроссбраузерным и работать отлично как на стандартных PC и ноутбуках так и на планшетах и мобильных телефонах.
По дизайну: новогодняя тематика но с более европейским наклоном, не задействовать Деда Мороза и Снегурочку времен СССР.
Примеры писем также как и шаблоны можно задействовать любые на Ваше усмотрение, я потом сам заменю на свои.
Любые баги которые будут обнаружены при тестировании исполнитель должен устранить до того как будет сделана оплата.
Жду предложений!
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