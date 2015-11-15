Разработка сайта объявлений

Добрый день.

Нужен аналогичный сайт eps-p.ru

Это просто список объявлений, которые оставляют заказчики, что б их посмотреть, через робокассу нужно подрядчику оплатить 1600р., доступ дается на 60 дней.

Дизайн и верстку предоставим, нужно с программировать(желательно на yii)

Для того, что б отсечь авто ответы пишите в начале слово "СЕРВИС"