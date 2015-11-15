Cоздание сайта купонатора под продажу купонов акций

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок138 просмотров
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Интересует создание сайта купонатора под продажу купонов акций.

Нравится и хотим сайт подобныйwww.biglion.ru. 

Назовите сроки и цену, приму только серьезные предложения и если мало опыта или не уверены в результате, лучше не предлагайте. Под ключ со всеми опциями, на хорошем хостинге и т.п., но по доступной цене.

8 лет назад
valentina-true
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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