Cоздание сайта купонатора под продажу купонов акций

Интересует создание сайта купонатора под продажу купонов акций.

Нравится и хотим сайт подобныйwww.biglion.ru.

Назовите сроки и цену, приму только серьезные предложения и если мало опыта или не уверены в результате, лучше не предлагайте. Под ключ со всеми опциями, на хорошем хостинге и т.п., но по доступной цене.