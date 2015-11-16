Сделать сайт (дизайн/функционал) на основе wordpress шаблона Goodwin

Здравствуйте. Есть сайт http://pofundamenty.ru/

Нужно сделать дизайн под стиль тематики фундамента, чтобы получилось примерно так http://uteplimvse.ru/ но не 1 в 1. а с уникализированной стилистикой. т.е. делаем в соответствии с ТЗ, логотип, функционал и т.д. ТЗ прикрепил.

Дизайны которые нравятся.

http://moikolodets.ru/

http://strmnt.com/

http://101dizain.ru/

http://aquagroup.ru/

http://stroy-banya.com/

Предлагайте свои цены с примерами работ. Выше 15000 рублей предложения не рассматриваю. Всем спасибо и удачного дня!