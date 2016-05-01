Задача: настроить цикличные трансляции ютуб через FFmpeg до 16 шт на VPS сервере. Для управления создать бота, который: Позволит запускать и останавливать трансляции/очищать файлы со старыми видео с сервера. Перезапускать трансляции ...
- Системное администрирование3 заявкиОткрыт17 дней назад
Ищем преподавателя по французскому языку в молодую, развивающуюся языковую школу онлайн. Если ты опытный преподаватель, то тебе к нам! [b]Требования:[/b] [list][*]Образование: высшее филологическое/лингвистическое образование[*]Свободное владение иностранным языком[*]Ответственность, исполнительность[*]Знание программ и методик[*]Активная жизненная позиция[*]Опыт работы с группами и ...Уроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт3 года назад
Прошу помощи у людей с опытом настройки и модернизации push подписки на сайте с мобильным трафиком. Использую сервис firebase google для сбора push подписчиков, настроил на сайте - предложение подписаться отображается. Захожу в приложение facebook со своего ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК. [b]Ежедневные задачи:[/b] - поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций. - публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст. - нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео. [u]Важно!!![/u] В ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно прокачать сайт бесплатными ссылками: Форумы (профили, комментарии, картинки, отправка сайта на оценку) Комментарии в блогах, порталах и СМИ Каталоги сайтов Блог-площадки, фрихосты (wordpress.org, sites.google.com) Видеохостинги (youtube, vimeo) Q&A (otvet.mail.ru, toster.ru) Социальные сети (google+, twitter, facebook, pinterest, vk) Сервисы-аудиты (xtool, sbup.com) Другое (на основе ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. В команду требуется копирайтер (рерайтер), направления: строительная тематика, агрономия, медицина (темы не сложные). Тексты пишутся на информационный портал, т.е. не продающие и не рекламные, а обще-ознакомительные: обзоры, пошаговые описания каких-то видов работ. Работа постоянная, объемы ...Копирайтинг136 заявокЗакрыт7 лет назад
Через custom post type сделать на сайте Страницу Консультации врачей как здесь https://health.mail.ru/consultation/ + Отдельный шаблон для страниц врачей https://health.mail.ru/consultation/list/consultant/107/Закрыт8 лет назад
Нужно сделать функциональную страницу Симптомы на Fragmed.ru как здесь https://health.mail.ru/symptoms/ с таким же функционалом. Пишите цену и сроки.Закрыт8 лет назад
Нужно сделать страницу для добавления книг на fragmed.ru 1v1 как здесь [url=http://trubypro.ru/books]http://trubypro.ru/books[/url] через custom post type. Пишите свои цены и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать видеогаллерею на сайте (fragmed.ru) 1v1 как здесь - http://uteplimvse.ru/videogalereya/ Сам он работает через custom post types. Я перенес в тему fragmed файл отвечающий за видеогаллерею (взял с uteplimvse.ru). Появился шаблон записи на fragmed.ru, но добавлять ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать ротацию блоков рекламы adsense на сайте uteplimvse.ru В итоге должно получиться: [list][*]Корректный вывод и отображение блоков, поочередная ротация при обновлении страницы.[*]Корректная работа с плагином кеширования max-cache[*]Корректная работа сайта и отображение его элементов. До этого пробовал ...Закрыт8 лет назад
Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта entercomputers.ru https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fentercomputers.ru&tab=desktop Судя по анализу, показатели не очень. Оптимизация сайта не должна повлиять на его работоспособность. Те, у кого есть положительный опыт решения таких задач - пишите. Интересует цена и срокиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт http://pofundamenty.ru/ Нужно сделать дизайн под стиль тематики фундамента, чтобы получилось примерно так http://uteplimvse.ru/ но не 1 в 1. а с уникализированной стилистикой. т.е. делаем в соответствии с ТЗ, логотип, функционал и т.д. ТЗ прикрепил. Дизайны которые ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад