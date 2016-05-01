Justice_0

Евгений Justice_0

 
32 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
14 дней назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить цикличные трансляции через FFmpeg на VPS

    Задача: настроить цикличные трансляции ютуб через FFmpeg до 16 шт на VPS сервере. Для управления создать бота, который: Позволит запускать и останавливать трансляции/очищать файлы со старыми видео с сервера. Перезапускать трансляции ...

    Системное администрирование3 заявки
    Открыт
    17 дней назад

  • Преподаватель французского языка

    Ищем преподавателя по французскому языку в молодую, развивающуюся языковую школу онлайн. Если ты опытный преподаватель, то тебе к нам! [b]Требования:[/b] [list][*]Образование: высшее филологическое/лингвистическое образование[*]Свободное владение иностранным языком[*]Ответственность, исполнительность[*]Знание программ и методик[*]Активная жизненная позиция[*]Опыт работы с группами и ...

    Уроки и Репетиторствонет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Модифицировать код из firebase google, для отображения Push на сайте

    Прошу помощи у людей с опытом настройки и модернизации push подписки на сайте с мобильным трафиком. Использую сервис firebase google для сбора push подписчиков, настроил на сайте - предложение подписаться отображается. Захожу в приложение facebook со своего ...

    AndroidFirebase
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Контент-менеджер и редактор в Facebook (Работа для девушек)

    $200

    Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК. [b]Ежедневные задачи:[/b] - поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций.  - публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст. - нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео. [u]Важно!!![/u] В ...

    WordPress
    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прокачка ссылочного профиля сайта

    Нужно прокачать сайт бесплатными ссылками: Форумы (профили, комментарии, картинки, отправка сайта на оценку) Комментарии в блогах, порталах и СМИ Каталоги сайтов Блог-площадки, фрихосты (wordpress.org, sites.google.com) Видеохостинги (youtube, vimeo) Q&amp;A (otvet.mail.ru, toster.ru) Социальные сети (google+, twitter, facebook, pinterest, vk) Сервисы-аудиты (xtool, sbup.com) Другое (на основе ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер

    Здравствуйте.  В команду требуется копирайтер (рерайтер), направления: строительная тематика, агрономия, медицина (темы не сложные). Тексты пишутся на информационный портал, т.е. не продающие и не рекламные, а обще-ознакомительные: обзоры, пошаговые описания каких-то видов работ. Работа постоянная, объемы ...

    Копирайтинг136 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать видеогаллерею на сайте

    Нужно сделать видеогаллерею на сайте (fragmed.ru) 1v1 как здесь - http://uteplimvse.ru/videogalereya/ Сам он работает через custom post types. Я перенес в тему fragmed файл отвечающий за видеогаллерею (взял с uteplimvse.ru). Появился шаблон записи на fragmed.ru, но добавлять ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ротация блоков на WordPress

    Необходимо сделать ротацию блоков рекламы adsense на сайте uteplimvse.ru В итоге должно получиться: [list][*]Корректный вывод и отображение блоков, поочередная ротация при обновлении страницы.[*]Корректная работа с плагином кеширования max-cache[*]Корректная работа сайта и отображение его элементов. До этого пробовал ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация сайта на WordPress

    Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта entercomputers.ru  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fentercomputers.ru&amp;tab=desktop Судя по анализу, показатели не очень. Оптимизация сайта не должна повлиять на его работоспособность. Те, у кого есть положительный опыт решения таких задач - пишите. Интересует цена и сроки

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт (дизайн/функционал) на основе wordpress шаблона Goodwin

    Здравствуйте. Есть сайт http://pofundamenty.ru/ Нужно сделать дизайн под стиль тематики фундамента, чтобы получилось примерно так http://uteplimvse.ru/ но не 1 в 1. а с уникализированной стилистикой. т.е. делаем в соответствии с ТЗ, логотип, функционал и т.д. ТЗ прикрепил. Дизайны которые ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад