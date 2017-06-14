Требуется наполнить форум сообщениями. тематика - общая. Рассмотрю варианты приобретения готовой базы, парсинга сообщений из других источников или ручное наполнение.
Контент-менеджер и редактор в Facebook (Работа для девушек)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК.
Ежедневные задачи:
- поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций.
- публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст.
- нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео.
Важно!!! В первое время это будет отнимать у вас довольно много времени (3-4 часа, в начале времени может понадобиться больше), поэтому если вы этим временем не обладаете, лучше отказаться сразу.
Интернет также должен быть скоростной и постоянный.
Выходные могут быть, если объем работы выходных будет выполнен заранее в рабочие дни.
Управлять временем работы будете сами. Будет дан объем работ, который вы можете выполнить за 5 дней вместо 10, а в остальные дни отдыхать.
Зарплата: от 11000 рублей + бонус за каждую неделю в зависимости от охватов (вирусности постов).
Выплаты: раз в неделю.
Чем интереснее материалы вы будете публиковать, тем выше охваты и соответственно ваш бонус.
Как набьете руку, работа может отнимать у вас 3-5 полноценных рабочих дня в неделю. А ваша зарплата за счет бонусов вырастет в 1,5-2 раза (в зависимости от вашей трудоспособности, желания развиваться и зарабатывать).
Перспективы: Для самых активных и ответственных предоставляем возможность повышения до главного редактора, а затем, при желании до руководителя проектов. А это уже новый уровень оплаты и мотивации.
Требование к соискателю:
- Умение ИНТЕРЕСНО и ГРАМОТНО излагать свои мысли. Важно!!!
- Опыт наполнения статьями сайта на движке Wordpress. Желателен, но если вы хорошо обучаетесь, научим, т.к. там нет ничего сложного.
- Наличие необходимого времени для работы (в т.ч. и в выходные дни). Повторюсь, если времени нет, то лучше не тратьте свое и мое время.
- Ищем людей на полную занятость готовых развиваться и соответственно зарабатывать. Если вам нужна работа на месяц-два, то вы нам не подойдете.
Итак, если все написанное выше вам подходит, присылайте ваши заявки с ответами на следующие вопросы:
1. Сколько времени в день вы готовы тратить на проект?
2. Готовы ли вы работать в выходные?
3. Сможете ли вы быть в сети в рабочее время (мессенджер facebook)?
4. Наполняли когда то сайт на движке Wordpress или на других движках?
5. Публиковали ли вы когда-нибудь посты в социальной сети Facebook или в другой
социальной сети?
6. Есть ли у вас аккаунт в сети Facebook?
7. Умеете ли вы работать с изображениями: изменять размер, обрезать ненужное?
8. Есть ли у вас опыт в рерайте текста?
Спасибо!
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