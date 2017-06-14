Контент-менеджер и редактор в Facebook (Работа для девушек)

$200
Наполнение сайтовЗакрыт31 заявка535 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК.

Ежедневные задачи:

- поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций. 

- публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст.

- нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео.

Важно!!! В первое время это будет отнимать у вас довольно много времени (3-4 часа, в начале времени может понадобиться больше), поэтому если вы этим временем не обладаете, лучше отказаться сразу.

Интернет также должен быть скоростной и постоянный.

Выходные могут быть, если объем работы выходных будет выполнен заранее в рабочие дни.

Управлять временем работы будете сами. Будет дан объем работ, который вы можете выполнить за 5 дней вместо 10, а в остальные дни отдыхать.

Зарплата: от 11000 рублей + бонус за каждую неделю в зависимости от охватов (вирусности постов).

Выплаты: раз в неделю.

Чем интереснее материалы вы будете публиковать, тем выше охваты и соответственно ваш бонус.

Как набьете руку, работа может отнимать у вас 3-5 полноценных рабочих дня в неделю. А ваша зарплата за счет бонусов вырастет в 1,5-2 раза (в зависимости от вашей трудоспособности, желания развиваться и зарабатывать).

Перспективы: Для самых активных и ответственных предоставляем возможность повышения до главного редактора, а затем, при желании до руководителя проектов. А это уже новый уровень оплаты и мотивации.

Требование к соискателю:

- Умение ИНТЕРЕСНО и ГРАМОТНО излагать свои мысли. Важно!!! 

- Опыт наполнения статьями сайта на движке Wordpress. Желателен, но если вы хорошо обучаетесь, научим, т.к. там нет ничего сложного.

- Наличие необходимого времени для работы (в т.ч. и в выходные дни). Повторюсь, если времени нет, то лучше не тратьте свое и мое время. 

- Ищем людей на полную занятость готовых развиваться и соответственно зарабатывать. Если вам нужна работа на месяц-два, то вы нам не подойдете.

Итак, если все написанное выше вам подходит, присылайте ваши заявки с ответами на следующие вопросы:

1. Сколько времени в день вы готовы тратить на проект?

2. Готовы ли вы работать в выходные?

3. Сможете ли вы быть в сети в рабочее время (мессенджер facebook)?

4. Наполняли когда то сайт на движке Wordpress или на других движках? 

5. Публиковали ли вы когда-нибудь посты в социальной сети Facebook или в другой

социальной сети?

6. Есть ли у вас аккаунт в сети Facebook?

7. Умеете ли вы работать с изображениями: изменять размер, обрезать ненужное?

8. Есть ли у вас опыт в рерайте текста?

Спасибо!

7 лет назад
Justice_0
Евгений 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
  • Похожие заказы

  • Найти фото для сайта с мужской аудиторией

    Здравствуйте. Нужно найти фото ню тематики. Важно! Ищем исполнителя мужского пола. Обязанности: 1. Поиск фото под определенные критерии. 2. Группировка в альбомы. 3. Найти откуда эти фото (название, дата). Оплата:  1 альбом = 0,4$. Приблизительное количество альбомов: 300. С перспективой на долгосрочное ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Йога портал

    ищем человека также увлеченного йогой как и мы, способного не только наполнить ресурс предоставленным контентом, но и внести свой вклад в создание конечного результата - социальной платформы, объединяющей всю йогу на Земле

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен контент менеджер или команда контент менеджеров!

    Нужно полностью заполнить карточки товара: правильные характеристики ( в файле), так же помимо характеристик нужно: фото, видео, инструкции ( предоставляем). Важно: понимать что это самостоятельный поиск по конкурентам и Гуглу ( по фото); аккуратность и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо залить товар в интернет-магазин климатического оборудования (кондиционеры и т.п.). Просьба писать тем, у кого есть опыт заливки товара в данном направлении. Пишите пожалуйста цену на одну позицию.

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пpaвкa, дoпoлнeниe пpaйслистa

    $300

    Тpeбyeтся фpилaнсep для нaпoлнeния пpaйсa: oписaниe, фoтo, пpaвкa цeн, yдaлeниe\дoбaвлeниe пoзиций. Oбязaтeльнo влaдeть Word, exel, oстaльнoмy мoжeм oбyчить. В дeнь нeoбxoдимo чaсa 2 удeлять paбoтe

    Наполнение сайтов48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент менеджер на сайт

    Доброго дня! Ищу ответственного, работоспособного человека на постоянную основу на сайт женской тематики!   Работа не сложная. Есть подробная рабочая инструкция. Я всегда на связи и при возникновении вопросов всегда помогу. Работа заключается в рерайте и публикации ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить статьи на сайт

    Здравствуйте! Требуется добавить на сайт 100-150 статей. Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress. На сайте размещается развлекательный контент. По факту выполнения работы нужно будет вести отчет в Google-таблице. [b]Требования к кандидату:[/b] [list][*]наличие опыта наполнения: от 1 года;[*]базовые знания HTML;[*]усидчивость ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад