Контент-менеджер и редактор в Facebook (Работа для девушек)

Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК.

Ежедневные задачи:

- поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций.

- публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст.

- нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео.

Важно!!! В первое время это будет отнимать у вас довольно много времени (3-4 часа, в начале времени может понадобиться больше), поэтому если вы этим временем не обладаете, лучше отказаться сразу.

Интернет также должен быть скоростной и постоянный.

Выходные могут быть, если объем работы выходных будет выполнен заранее в рабочие дни.

Управлять временем работы будете сами. Будет дан объем работ, который вы можете выполнить за 5 дней вместо 10, а в остальные дни отдыхать.

Зарплата: от 11000 рублей + бонус за каждую неделю в зависимости от охватов (вирусности постов).

Выплаты: раз в неделю.

Чем интереснее материалы вы будете публиковать, тем выше охваты и соответственно ваш бонус.

Как набьете руку, работа может отнимать у вас 3-5 полноценных рабочих дня в неделю. А ваша зарплата за счет бонусов вырастет в 1,5-2 раза (в зависимости от вашей трудоспособности, желания развиваться и зарабатывать).

Перспективы: Для самых активных и ответственных предоставляем возможность повышения до главного редактора, а затем, при желании до руководителя проектов. А это уже новый уровень оплаты и мотивации.

Требование к соискателю:

- Умение ИНТЕРЕСНО и ГРАМОТНО излагать свои мысли. Важно!!!

- Опыт наполнения статьями сайта на движке Wordpress. Желателен, но если вы хорошо обучаетесь, научим, т.к. там нет ничего сложного.

- Наличие необходимого времени для работы (в т.ч. и в выходные дни). Повторюсь, если времени нет, то лучше не тратьте свое и мое время.

- Ищем людей на полную занятость готовых развиваться и соответственно зарабатывать. Если вам нужна работа на месяц-два, то вы нам не подойдете.

Итак, если все написанное выше вам подходит, присылайте ваши заявки с ответами на следующие вопросы:

1. Сколько времени в день вы готовы тратить на проект?

2. Готовы ли вы работать в выходные?

3. Сможете ли вы быть в сети в рабочее время (мессенджер facebook)?

4. Наполняли когда то сайт на движке Wordpress или на других движках?

5. Публиковали ли вы когда-нибудь посты в социальной сети Facebook или в другой

социальной сети?

6. Есть ли у вас аккаунт в сети Facebook?

7. Умеете ли вы работать с изображениями: изменять размер, обрезать ненужное?

8. Есть ли у вас опыт в рерайте текста?

Спасибо!