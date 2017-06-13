Йога портал

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки166 просмотров
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ищем человека также увлеченного йогой как и мы,

способного не только наполнить ресурс предоставленным контентом,

но и внести свой вклад в создание конечного результата - социальной платформы, объединяющей всю йогу на Земле

7 лет назад
guest_14972237500633
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад