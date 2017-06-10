Пpaвкa, дoпoлнeниe пpaйслистa

Необходимо выкачать все фото из категории:http://www.kckelectro.ru/KSKSITEPICS/Pictures/ArticlesPhotos/ вот,например, фото, которая там лежит: http://www.kckelectro.ru/KSKSITEPICS/Pictures/ArticlesPhotos/V1008-5.jpg у меня есть excel файл где есть ссылки ко всем фоткам в этой директории - его смогу отправить. доступа к ftp нет