Размещение контента на сайте: нужно прописать мета-тэги для товаров

Адрес сайта: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/ ВАЖНО! контент для сайта (фотки и тексты) нужно собрать с сайтов такой же ниши, потом тексты будем рерайтить, так что ваша карма будет чиста) Нужно наполнить страницы услуг контентом и фотками. Одна страница для примера заполнена: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/kuritelnye-komnaty/ Там ...