Добавить статьи на сайт

[b]Что делать:[/b] Наполнение интернет магазинов в ру сегменте товарами с китайских сайтов (работа с онлайн переводчиком), проставление цен, характеристик, составление описаний к товарам, написание и размещение сео текстов. [b]Требования к кандидату: [/b] - не пропадать, в рабочее время быть ...
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Здравствуйте!
Требуется добавить на сайт 100-150 статей.
Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress.
На сайте размещается развлекательный контент.
По факту выполнения работы нужно будет вести отчет в Google-таблице.
Требования к кандидату:
- наличие опыта наполнения: от 1 года;
- базовые знания HTML;
- усидчивость и внимательность;
- владение Photophop (или его аналоги) на начальном уровне.
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