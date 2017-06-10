Добавление 1000 товаров на сайт

Добрый день. Необходимо занести тексты в оригинальные тексты в яндекс вебмастер. Сайтов 50 и больше. Текстов на сайтах от 100 до 300, где-то может быть больше. Работа механическая: копировать - вставить, копировать - вставить. Такую работу сможет сделать любой. Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]
Необходимо добавить товары на сайт интернет-магазина для художников. Я предоставляю эксель файл с названиями, артикулами, ценами, коротким описанием, прямые ссылки на часть фотографий, ссылку на облако / архив / фтп с фото всех товаров.
Что требуется от исполнителя:
- добавить полное описание товара (не менее 300 знаков с пробелами), назваеие должно быть достаточно уникальным， чтобы сайт не был пессимизирован Яндексом, сайты с хорошими описаниями могу показать. Описание должно быть содержательным, то есть не «Этот замечательный карандаш подойдет любителем и профессионалам, женщинам и мужчинам, взрослым и детям, нарисовать им можно что угодно, ваши рисунки никого не оставят равнодушными», а что-то вроде «Этот карандаш такой-то жесткости, грифель из такого-то материала, благодаря этому при нажиме не крошится, получившийся штрих имеет матовый эффект, рисунок не выцветает в течение 100 лет, подходит для рисования такими-то техниками»;
- добавить в файл такие параметры товаров, как количество единиц в упаковке, количество листов, плотность бумаги и т.п. в зависимости от товара;
- представить мне готовый для загрузки на сайт файл с товарами;
- я загружаю файл на сайт, даю исполнителю доступ в каталог;
- исполнитель добавляет в CMSке фото товара, в тех случаях, если в моем файле не было ссылки;
- добавить аналогичные и сопутствующие товары;
Всего около 1000. Выдавать буду порциями по 250 – 350 штук (по 1 бренду).
Прошу представить стоимость добавления одного товара и ориентировочный срок добавления 1й порции из 250 – 350 товаров. Первую партию можем сделать по безопасной сделке, потом – напрямую. Оплата после добавления каждой порции.
Идеальный кандидат должен иметь опыт выполнения аналогичной работы и иметь представления о товарах для художников (краски, карандаши, бумага, фломастеры и т.п.).
Просьба предоставить ссылку на пример выполненной работы.[/table]
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно в Virtuemart добавить 1000 товаров с фотографиями и описанием. Продукты питания.Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо выкачать все фото из категории:http://www.kckelectro.ru/KSKSITEPICS/Pictures/ArticlesPhotos/ вот,например, фото, которая там лежит: http://www.kckelectro.ru/KSKSITEPICS/Pictures/ArticlesPhotos/V1008-5.jpg у меня есть excel файл где есть ссылки ко всем фоткам в этой директории - его смогу отправить. доступа к ftp нетНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть инсталляция SuiteCRM. Надо настроить ее под нужды заказчика. 1. Настройка стандартных таблиц - переименовать таблицы, колонки, добавить новые колонки. 2. Импорт данных из экселя в таблицы. 3. Убрать ненужные пока пункты меню, может, добавить или переименовать пункты меню. Конкретика ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Информация: Есть сайт Московской патриархии - http://map.patriarhia.ru/?map=45.04022,38.976,10&t=0 На карте содержаться все действующие церкви на территории России и стран СНГ. Порядка 14 000 приходов. Если кликнуть на церковь - появится адрес церкви, e-mail и номер телефона Что нужно: Собрать e-mail и номера ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо "забить" интернет-магазин товарами, тематика велосипеды. Добавляем описание (копипаст), ключевые слова (копипаст) и заполняем характеристики (копипаст из поля в поле), фотографии добавлять не нужно. Стоимость добавления одной позиции - $0.11. Позиций около 150.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Наполнение сайтаНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Адрес сайта: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/ ВАЖНО! контент для сайта (фотки и тексты) нужно собрать с сайтов такой же ниши, потом тексты будем рерайтить, так что ваша карма будет чиста) Нужно наполнить страницы услуг контентом и фотками. Одна страница для примера заполнена: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/kuritelnye-komnaty/ Там ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Нужно наполнить обычный файловый сайт без движка по фтп. В основном надо сделать таблички в коде и размножить их по страничкам. От вас цена за день работы, присутствие в skype или ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Внести однотипные данные на сайт Интернет-магазинаНаполнение сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад