Добавление 1000 товаров на сайт

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Необходимо добавить товары на сайт интернет-магазина для художников. Я предоставляю эксель файл с названиями, артикулами, ценами, коротким описанием, прямые ссылки на часть фотографий, ссылку на облако / архив / фтп с фото всех товаров. 

Что требуется от исполнителя:

- добавить полное описание товара (не менее 300 знаков с пробелами), назваеие должно быть достаточно уникальным， чтобы сайт не был пессимизирован Яндексом, сайты с хорошими описаниями могу показать. Описание должно быть содержательным, то есть не «Этот замечательный карандаш подойдет любителем и профессионалам, женщинам и мужчинам, взрослым и детям, нарисовать им можно что угодно, ваши рисунки никого не оставят равнодушными», а что-то вроде «Этот карандаш такой-то жесткости, грифель из такого-то материала, благодаря этому при нажиме не крошится, получившийся штрих имеет матовый эффект, рисунок не выцветает в течение 100 лет, подходит для рисования такими-то техниками»;

- добавить в файл такие параметры товаров, как количество единиц в упаковке, количество листов, плотность бумаги и т.п. в зависимости от товара;

- представить мне готовый для загрузки на сайт файл с товарами;

- я загружаю файл на сайт, даю исполнителю доступ в каталог;

- исполнитель добавляет в CMSке фото товара, в тех случаях, если в моем файле не было ссылки;

- добавить аналогичные и сопутствующие товары;

Всего около 1000. Выдавать буду порциями по 250 – 350 штук (по 1 бренду).

Прошу представить стоимость добавления одного товара и ориентировочный срок добавления 1й порции из 250 – 350 товаров. Первую партию можем сделать по безопасной сделке, потом – напрямую. Оплата после добавления каждой порции.

Идеальный кандидат должен иметь опыт выполнения аналогичной работы и иметь представления о товарах для художников (краски, карандаши, бумага, фломастеры и т.п.).

Просьба предоставить ссылку на пример выполненной работы.[/table]

7 лет назад
guest_1497156405122
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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