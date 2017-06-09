Добавление текстов в оригинальные тексты

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Добрый день.

Необходимо занести тексты в оригинальные тексты в яндекс вебмастер.

Сайтов 50 и больше. Текстов на сайтах от 100 до 300, где-то может быть больше.

Работа механическая: копировать - вставить, копировать - вставить.

Такую работу сможет сделать любой.

Срок выполнения 3-5 дней. 5 дней максимум.

Укажите, пожалуйста, вашу стоимость, за которую вы выполните данный заказ.

Заранее спасибо.

7 лет назад
msnatalia90
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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