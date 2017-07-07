Публикация текстов на Wordpress

Нужно разместить на сайте объекты недвижимости: дома, квартиры и инфу по ним. Работа не сложная, но и не бездумная, требует вникания, понимания и применения мозга и ручек по назначению) Пустые заявки не рассматриваются, пишите о себе, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: оформление контента согласно пунктам ТЗ и его публикация на сайте.
Выполнение: Я даю вам готовую статью в формате doc. Статья разбита на тематические подзаголовки, в ней уже присутствуют картинки.
Ваша задача опубликовать статью на сайте согласно пунктам следующего ТЗ https://yadi.sk/d/gjxBq2K23JxX3u
Оплата 50р за статью. Требуется опубликовать 22 статьи
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