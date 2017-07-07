Публикация текстов на Wordpress

Анна проявила себя ответственным исполнителем. Требовалось проверить текст на грамматические ошибки и опубликовать на сайте. Помимо проверки на ошибки Анна исправила стилистические, смысловые, а кое где и полностью переработала структуру текста. В процессе работы от нее поступало много уточняющих вопросов, что косвенно также показывает заинтересованность в конечном результате. Теперь знаю к кому обратиться при необходимости проверки и публикации новых статей. Рекомендую к сотрудничеству.