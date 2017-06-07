Собрать информацию о ветеринарных клиниках РФ

Вордпресс. Добавить с сайта донора 50 товаров: добавить[list][*]фото - задав им опред. название по шаблону[*]атрибуты[*]цену[*]параметры[*]опред. урл[*]описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собирать информацию о ветеринарных клиниках России и забивать их в экселевский файл, согласно ТЗ, что во вложении. Также там показаны примеры добавления.
Стоимость добавления 1 фирмы:
1. Фирма с 1 филиалом и минимальной информацией и без логотипа 3 руб.
2. Фирма с большей информацией, а именно есть информация про ветеринарную аптеку и наличие выездного ветеринара, салона, зоомагазина (хотя бы чего-то 1-го из этого) + логотипа, такая фирма 4 руб.
3. Фирма с несколькими филиалами - 5 руб.
Отберу несколько исполнителей и распределю все города между ними.
Огромная просьба внимательно прочитать ТЗ. Быть готовым сделать на платной основе тестовое задание (несколько фирм).
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