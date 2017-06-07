Собрать информацию о ветеринарных клиниках РФ

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Нужно собирать информацию о ветеринарных клиниках России и забивать их в экселевский файл, согласно ТЗ, что во вложении. Также там показаны примеры добавления.

Стоимость добавления 1 фирмы:

1. Фирма с 1 филиалом и минимальной информацией и без логотипа 3 руб.

2. Фирма с большей информацией, а именно есть информация про ветеринарную аптеку и наличие выездного ветеринара, салона, зоомагазина (хотя бы чего-то 1-го из этого) + логотипа, такая фирма 4 руб.

3. Фирма с несколькими филиалами - 5 руб. 

Отберу несколько исполнителей и распределю все города между ними.

Огромная просьба внимательно прочитать ТЗ. Быть готовым сделать на платной основе тестовое задание (несколько фирм).

7 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад