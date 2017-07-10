Надо протестировать сайт

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки210 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/1euJX7OMyEuw2pyq5ofSZ1mKxCcFWUhFemR1cthCwnGs/edit

если все ок , то подобная работа часто будет

пишите цену

7 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$10
2 дня
Всё отлично! Рекомендую!
Отличный работодатель, всегда четкие ТЗ и молниеносная оплата. Рекомендую!
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