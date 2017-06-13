Вордпресс. Добавить с сайта донора 50 товаров: добавить[list][*]фото - задав им опред. название по шаблону[*]атрибуты[*]цену[*]параметры[*]опред. урл[*]описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).[/list]
Нужно разместить 200 объектов новостроек (Обучим. Важно ваше желание)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить на сайте объекты недвижимости: дома, квартиры и инфу по ним. Работа не сложная, но и не бездумная, требует вникания, понимания и применения мозга и ручек по назначению)
Пустые заявки не рассматриваются, пишите о себе, почему вы нам подходите и почему хотите взять в работу этот проект.
Важно добросовестное отношение: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта.
Минимум 4 часа в день до полного завершения всего объема.
Предлагается для начала 80 рублей за час работы.
Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.
Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.
В целом - всему научим, важно ваше желание, стремление дать качество, приобрести опыт и заработать.
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