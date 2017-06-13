Нужно разместить 200 объектов новостроек (Обучим. Важно ваше желание)

Наполнение сайтовЗакрыт63 заявки1307 просмотров
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Нужно разместить на сайте объекты недвижимости: дома, квартиры и инфу по ним. Работа не сложная, но и не бездумная, требует вникания, понимания и применения мозга и ручек по назначению)

Пустые заявки не рассматриваются, пишите о себе, почему вы нам подходите и почему хотите взять в работу этот проект.

Важно добросовестное отношение: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта.

Минимум 4 часа в день до полного завершения всего объема.

Предлагается для начала 80 рублей за час работы.

Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.  

Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.

В целом - всему научим, важно ваше желание, стремление дать качество, приобрести опыт и заработать.

5 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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