Разместить информацию на сайте (Bitrix)

Вордпресс. Добавить с сайта донора 50 товаров: добавить[list][*]фото - задав им опред. название по шаблону[*]атрибуты[*]цену[*]параметры[*]опред. урл[*]описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://sanatoriy-nadezhda.online
1.Разместить видео-запись https://vimeo.com//220607361 на главной странице сайта между блоками "номера" и "новости".
Автоматическое воспроизведение без звука, принудительное - со звуком.
2.Сделать новую страницу "Прайс-лист", заполнить ее данными из файла - https://yadi.sk/d/NcSbc_M63JuUPs. Добавить в блок основного меню (между пунктами "контакты" и "личный кабинет") и в блок меню в конце страницы раздел "Прайс-лист",
ссылающийся на созданную страницу, скрин - https://yadi.sk/d/gfFWJXVp3JuUTh
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