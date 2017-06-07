Разместить информацию на сайте (Bitrix)

Нужно собирать информацию о ветеринарных клиниках России и забивать их в экселевский файл, согласно ТЗ, что во вложении. Также там показаны примеры добавления. Стоимость добавления 1 фирмы: 1. Фирма с 1 филиалом и минимальной информацией и без ...