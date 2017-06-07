Разместить информацию на сайте (Bitrix)

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Сайт http://sanatoriy-nadezhda.online

1.Разместить видео-запись https://vimeo.com//220607361 на главной странице сайта между блоками "номера" и "новости".

Автоматическое воспроизведение без звука, принудительное - со звуком.

2.Сделать новую страницу "Прайс-лист", заполнить ее данными из файла - https://yadi.sk/d/NcSbc_M63JuUPs. Добавить в блок основного меню (между пунктами "контакты" и "личный кабинет") и в блок меню в конце страницы раздел "Прайс-лист",

ссылающийся на созданную страницу, скрин - https://yadi.sk/d/gfFWJXVp3JuUTh

7 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
23 дня назад