Наполнить сайт на Joomla 3

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок232 просмотра
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Здравствуйте! Требуется качественное наполнение сайта http://ego3.foxunion.ru

Требуется наполнить разделы:

1. Работы - http://ego3.foxunion.ru/index.php/works/сеть-салонов-часов-гринвич (пример)

Как наполнить:

  • Создать материал
  • Ввести заголовок
  • Написать вступительный текст 500 симв с ключевыми словами
  • Вставить изображения из папки images/project/.... (выбрать нужную папку)
  • Сохранить материал
  • Создать пункт меню
  • Ввести заголовок
  • Выбрать материал
  • Указать родительский пункт "Работы"
  • Зайти по полученной ссылке и проверить материал
  • Перейти в виджеткит --- Наши работы
  • Вставить полученную ссылку в нужный объект
2. Каталог - http://ego3.foxunion.ru/index.php/catalog/35-zoo-extension-2 (пример)

Как наполнить:

  • Создать материал
  • Ввести заголовок
  • Написать вступительный текст, если его нет на сайте старом 500 симв с ключевыми словами
  • Вставить изображения из папки images/catalogt/.... (выбрать нужную папку)
  • Выбрать нужную категорию
  • Сохранить материал
Старый сайт, откуда брать информацию и объекты: http://www.al-ego.ru/ и http://egoplus.ru/

Важно! Все изображения уже перенесены по папкам на хостинге.

Кол-во страниц портфолио: менее 150 шт.

Кол-во страниц каталога: примерно 990 шт.

Joomla
7 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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