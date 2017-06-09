Создать аккаунт Яндекс.Директ

$10
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки217 просмотров
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Уважаемые фрилансеры, требуется ваша помощь с созданием отдельного аккаунта в яндексе для яндекс.директа. От вас — передача свежесозданного аккаунта с логином, паролем и контрольным вопросом-ответом.

7 лет назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо за помощь с созданием аккаунта! Всё было выполнено быстро и корректно.
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