Заполнение интернет магазина

Работой с Сергеем очень доволен. 1) Он провел анализ, хотя я не давал такой задачи. 2) Предложил более выгодные пути решения моих проблем за те же деньги. 3) Результат превзошел ожидания на 1000% 4) Без каких либо проблем выполнил дополнительные просьбы. Работать с Сергеем было одно удовольствие и даже в силу большой загруженности у меня по работе он старался подстроиться так что бы работы не останавливались. Большое спасибо Сергею! Рекомендую не пожалеете!