Заполнение интернет магазина

Наполнение сайтовЗавершен17 заявок278 просмотров
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Необходимо заполнение товаров, описание товаров. Возможно и продвижение в поисковиках. 

Магазин на базе Openkard 1.5.4.1

7 лет назад
woodpecker2
47 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$100
14 дней
Работой с Сергеем очень доволен. 1) Он провел анализ, хотя я не давал такой задачи. 2) Предложил более выгодные пути решения моих проблем за те же деньги. 3) Результат превзошел ожидания на 1000% 4) Без каких либо проблем выполнил дополнительные просьбы. Работать с Сергеем было одно удовольствие и даже в силу большой загруженности у меня по работе он старался подстроиться так что бы работы не останавливались. Большое спасибо Сергею! Рекомендую не пожалеете!
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество!
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