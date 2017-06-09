Собрать информацию с сайта - карты

Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Информация:

Есть сайт Московской патриархии - http://map.patriarhia.ru/?map=45.04022,38.976,10&t=0 

На карте содержаться все действующие церкви на территории России и стран СНГ.  Порядка 14 000 приходов. 

Если кликнуть на церковь - появится адрес церкви, e-mail и номер телефона

Что нужно:

Собрать  e-mail и номера телефонов каждой церкви.  Отдельно по странам и  регионам. 

Оплата:

Договорная 

7 лет назад
Kuba_Libre
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавление текстов в оригинальные тексты

    Добрый день. Необходимо занести тексты в оригинальные тексты в яндекс вебмастер. Сайтов 50 и больше. Текстов на сайтах от 100 до 300, где-то может быть больше. Работа механическая: копировать - вставить, копировать - вставить. Такую работу сможет сделать любой. Срок ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подобрать контент и наполнить сайт на wordpress

    Адрес сайта: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/ ВАЖНО! контент для сайта (фотки и тексты) нужно собрать с сайтов такой же ниши, потом тексты будем рерайтить, так что ваша карма будет чиста) Нужно наполнить страницы услуг контентом и фотками. Одна страница для примера заполнена: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/kuritelnye-komnaty/ Там ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно наполнить сайт

    Приветствую! Нужно наполнить обычный файловый сайт без движка по фтп. В основном надо сделать таблички в коде и размножить их по страничкам. От вас цена за день работы, присутствие в skype или ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение характеристик товара в таблицах Excel

    Здравствуйте,   Нужны несколько ответственных исполнителей для заполнения технических характеристик в Excel.    На данный момент в работе детские товары на пару месяцев работы.    Цена от 27 до 67 руб. за 1 позицию в зависимости от сложности.  Оплата на Вебмани, Киви, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Откорректировать 126 статей в блоке WP с целью удаления внешних ссылок

    Сайт best-prezent.ru. На нем размещено порядка 126 статей с текстовыми ссылками внешними внутри. Задача - удалить эти внешние ссылки, иногда удалить абзацы с этими ссылками - т.е. чтобы статьи остались нормальными, но без внешних ссылок. Предлагайте ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Публикация текстов на Wordpress

    [b][u]Задача:[/u][/b] оформление контента согласно пунктам ТЗ и его публикация на сайте. [b][u]Выполнение:[/u][/b] Я даю вам готовую статью в формате doc. Статья разбита на тематические подзаголовки, в ней уже присутствуют картинки. Ваша задача опубликовать статью на сайте согласно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать аккаунт Яндекс.Директ

    $10

    Уважаемые фрилансеры, требуется ваша помощь с созданием отдельного аккаунта в яндексе для яндекс.директа. От вас — передача свежесозданного аккаунта с логином, паролем и контрольным вопросом-ответом.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать базу емаилов турфирм

    Надо собрать базу турфирм городов Барнаул, Омск, Новосибирск, Алматы, Астана, Павлодар, Томск. На выходе должна получиться таблица из трех колонок: Название фирмы, емаил, телефон Цена, сроки?

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад