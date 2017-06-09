Нужно наполнить сайт

Приветствую!

Нужно наполнить обычный файловый сайт без движка по фтп.

В основном надо сделать таблички в коде и размножить их по страничкам.

От вас цена за день работы, присутствие в skype или viber или прочие

месенджеры, голосом обязательно, для переговоров, без данной возможности

не отвечайте на этот проект.