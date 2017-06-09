Нужно наполнить сайт

Нужно разместить на сайте объекты недвижимости: дома, квартиры и инфу по ним. Работа не сложная, но и не бездумная, требует вникания, понимания и применения мозга и ручек по назначению) Пустые заявки не рассматриваются, пишите о себе, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужно наполнить обычный файловый сайт без движка по фтп.
В основном надо сделать таблички в коде и размножить их по страничкам.
От вас цена за день работы, присутствие в skype или viber или прочие
месенджеры, голосом обязательно, для переговоров, без данной возможности
не отвечайте на этот проект.
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