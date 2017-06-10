Добрый день. Необходимо занести тексты в оригинальные тексты в яндекс вебмастер. Сайтов 50 и больше. Текстов на сайтах от 100 до 300, где-то может быть больше. Работа механическая: копировать - вставить, копировать - вставить. Такую работу сможет сделать любой. Срок ...
Нужно в Virtuemart добавить 1000 товаров с фотографиями и описанием.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в Virtuemart добавить 1000 товаров с фотографиями и описанием. Продукты питания.
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