Контент менеджер на сайт

Нужно прописать в каталоге товаров мета-тэги по заданию. Подробности: по skype (в профиле)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! Ищу ответственного, работоспособного человека на постоянную основу на сайт женской тематики!
Работа не сложная. Есть подробная рабочая инструкция. Я всегда на связи и при возникновении вопросов всегда помогу.
Работа заключается в рерайте и публикации статей на сайт (Wordpress). По будням необходимо публиковать 10 статей, в выходные 5 статей. Статьи не объемные.
Что нужно:
- Делать рерайт/копирайт статей. Большие статьи можно не уникализировать. Но не менее 80% публикаций должны быть уникальными. По объему текста – можете ознакомиться на странице lemurov.net/.
- Писать яркий, привлекающий внимание заголовок и подобрать привлекающую внимание картинку по теме статьи. (Самый важный пункт)
- Опубликовать статью на сайте.
- Опыт работы копирайтером или рерайтером.
- Грамотность: стилистическая, орфографическая, пунктуационная.
- Ответственность. Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Поэтому вакансия не подойдет людям, которые просто ищут временную подработку.
- Желателен опыт работы в Wordpress.
Оплата:
8 тысяч рублей в месяц. По вашему желанию выплата может быть разбита по частям.
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