Контент менеджер на сайт

Доброго дня! Ищу ответственного, работоспособного человека на постоянную основу на сайт женской тематики!

Работа не сложная. Есть подробная рабочая инструкция. Я всегда на связи и при возникновении вопросов всегда помогу.

Работа заключается в рерайте и публикации статей на сайт (Wordpress). По будням необходимо публиковать 10 статей, в выходные 5 статей. Статьи не объемные.

Что нужно:

Делать рерайт/копирайт статей. Большие статьи можно не уникализировать. Но не менее 80% публикаций должны быть уникальными. По объему текста – можете ознакомиться на странице lemurov.net/.

Писать яркий, привлекающий внимание заголовок и подобрать привлекающую внимание картинку по теме статьи. (Самый важный пункт)

Опубликовать статью на сайте.

Требования:

Опыт работы копирайтером или рерайтером.

Грамотность: стилистическая, орфографическая, пунктуационная.

Ответственность. Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Поэтому вакансия не подойдет людям, которые просто ищут временную подработку.

Желателен опыт работы в Wordpress.

График работы абсолютно свободный. Можете публиковать по 10 статей в день, либо за день опубликовать недельный объем статей. Главное - качество!

Оплата:

8 тысяч рублей в месяц. По вашему желанию выплата может быть разбита по частям.