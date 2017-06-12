Контент менеджер на сайт

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Доброго дня! Ищу ответственного, работоспособного человека на постоянную основу на сайт женской тематики!

 

Работа не сложная. Есть подробная рабочая инструкция. Я всегда на связи и при возникновении вопросов всегда помогу.

Работа заключается в рерайте и публикации статей на сайт (Wordpress). По будням необходимо публиковать 10 статей, в выходные 5 статей. Статьи не объемные. 

 

Что нужно:

 

  • Делать рерайт/копирайт статей. Большие статьи можно не уникализировать. Но не менее 80% публикаций должны быть уникальными.  По объему текста – можете ознакомиться на странице lemurov.net/.
  • Писать яркий, привлекающий внимание заголовок и подобрать привлекающую внимание картинку по теме статьи. (Самый важный пункт)
  • Опубликовать статью на сайте.
Требования:

 

  • Опыт работы копирайтером или рерайтером.
  • Грамотность: стилистическая, орфографическая, пунктуационная.
  • Ответственность. Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Поэтому вакансия не подойдет людям, которые просто ищут временную подработку.
  • Желателен опыт работы в Wordpress.
График работы абсолютно свободный. Можете публиковать по 10 статей в день, либо за день опубликовать недельный объем статей. Главное - качество!

 

Оплата:

8 тысяч рублей в месяц. По вашему желанию выплата может быть разбита по частям.

7 лет назад
nikud
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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