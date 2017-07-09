Обработка 6 категорий фирм по ТЗ

Нужно полностью заполнить карточки товара: правильные характеристики ( в файле), так же помимо характеристик нужно: фото, видео, инструкции ( предоставляем). Важно: понимать что это самостоятельный поиск по конкурентам и Гуглу ( по фото); аккуратность и ...
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