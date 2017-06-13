Найти фото для сайта с мужской аудиторией

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Здравствуйте. Нужно найти фото ню тематики.

Важно! Ищем исполнителя мужского пола.

Обязанности:

1. Поиск фото под определенные критерии.

2. Группировка в альбомы.

3. Найти откуда эти фото (название, дата).

Оплата:  1 альбом = 0,4$.

Приблизительное количество альбомов: 300. С перспективой на долгосрочное сотрудничество.

Думать сильно не надо. Все инструкции прилагаются. Фото приятной тематики. Не напрягает. Интересно для мужской аудитории.

7 лет назад
noymeet
Влад 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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