50 сайтов сателлитов на wordpress

Здравствуйте! Необходимо создать сайт визитку (тематика-ремонт квартир, домов...., строительсво,). Интересует индивидуальный дизайн (отзывчивый), не шаблон! Приблезительно вид такой....не в ярких тонах! много рисунков маляр красит, сантехник трубу крутит...и т.д. Хотелось бы на сайте иметь побольше различных инструментов в виде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Генерация сателлитов, СДЛ. Адаптация, уникализация темплейтов. Частично размноженный контент.
Перелинковка. Организация выхода трафика на реципиента.
Знание wordpress в совершенстве (кастомные поля, таксономия). HTML, CSS. Минимальные знания php для возможности поправить темплейт и т.п. Базовые знания SEO.
Также нахожусь в поиске постоянного сотрудничество.
Пишите на email.
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