Сайт для салона красоты + небольшой магазин

Нужно разработать аналогичный проект ( auto-numbers.de ) все должно быть один в одни дизайн можно другой. Интересует стоимость и сроки. Бюджет ограничен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать красивый, но простой и бегающий сайт для салона красоты. Простой модуль календаря с он-лайн записью. Плюс прилагающий интернет-магазин косметики. Адаптированные под мобильные устройства. Без наполнения.
Только для украинских исполнителей. Желательно - Киев.
Цену обязательно укажите в гривнах. Оплата на карту.
Рассмотрим варианты и дальнейшей работы по продвижению отдельно.
Если все будет ОК)))
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