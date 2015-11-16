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Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок234 просмотра
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Нужен сайт, домен co.uk, тематика заказ курсовых и рефератов, сайт англоязычный, контент есть, но хотелось бы иметь возможность самостоятельно менять тексты. Окошко чата, с возможностью для посетителя оставить сообщение-заказ, при нахождении чата в оффлайне.

В дальнейшем при договоренности можно добавить возможность оплатить  услуги по visa  и paypal, в защищенном режиме, и кнопку китайского языка.

Примеры сайта- http://essaywritingserviceuk.co.ukhttp://www.ukessays.com/    с урезанным функционалом и наполнением, но с возможностью последующего добавления функционала. Желательно на той же платформе, на которой сделаны эти сайты

Также интересно  SEO продвижение на первую страницу гугл поиска по словам  essay help, essay writing.

8 лет назад
nordfyr
43 годаВеликобритания
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$250
5 дней
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