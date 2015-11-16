Разработка сайта на Битрикс

Добрый день. Задача следующая: Создать сайт по продаже металлопроката, строительных, и сопутствующий материалов и услуг. НЕ интернет-магазин, но каталог с ценами на сайте присутствовать будет. Кроме того, прайс-лист нужно будет заточить таким образом, чтобы цены ...