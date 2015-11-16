Разработка сайта на Битрикс

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок108 просмотров
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Здравствуйте. 

Необходимо разработать официальный сайт на платформе Битрикс с пакетом «Малый бизнес». Техническое задание во вложении.

Буду признателен за предложения в которых будут указаны сроки и стоимость данной работы, а также ваше портфолио и условия сотрудничества.

8 лет назад
jsirexk
Антон 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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