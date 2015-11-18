Разработка сайта под ключ по проектированию и изготовлению пресс-форм

Есть ТЗ, домен, хостинг, где размещен основной сайт. Сайт надо разметить на поддомене. Около 20 страниц. Шаблоны для дизайна есть. Кроме того, необходимо сделать базу по регламентам. Сейчас она размещена на гугл-сайте. Также важно сделать ...