Сделать корпоративный сайт для внутреннего пользования

Есть ТЗ, домен, хостинг, где размещен основной сайт. Сайт надо разметить на поддомене. Около 20 страниц. Шаблоны для дизайна есть. Кроме того, необходимо сделать базу по регламентам. Сейчас она размещена на гугл-сайте. Также важно сделать разграничение прав доступа по нескольким категориям сотрудников. На реализацию будет 10 дней.

Желательно посмотреть портфолио.

В течение 2-3 дней принимаю предложения по срокам, цене, CMS. Мне важно адекватное соотношение цены и качества.

В дальнейшем возможно сопровождение этого сайта и других web-проектов.