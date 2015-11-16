Нужно сделать сайт на WordPress или Joomla.

Здравствуйте. Необходимо разработать официальный сайт на платформе Битрикс с пакетом «Малый бизнес». Техническое задание во вложении. Буду признателен за предложения в которых будут указаны сроки и стоимость данной работы, а также ваше портфолио и условия сотрудничества.