Создание анимированных объектов на лицевой странице сайта

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Закрыт7 заявок198 просмотров

требуется создать лицевую страницу сайта с  6-ю обьектами(обьекты нужно создать(примеры предоставим),при наведении на которых они приходили в движение

обьекты(карты,рулетка,однорукий бандит итд)

интересует:

-цена за проект

-сроки выполнения работ

9 лет назад
Cumdeo
Роман 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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