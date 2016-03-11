Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Биржа мобильного трафика
Нужно сделать под ключ биржу по выкупу и продаже мобильного трафика..Выкуп по OC,операторам,странам.Выслушаю предложения по срокам и ценам
Заявки фрилансеров
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