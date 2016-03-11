Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Разработка Интернет Сайта
Необходим федеральный сайт по продаже онлайн печати на обоях. Аналог mir-fotooboev.ru/ и fotooboi-online.ru/ Некая смесь.
Сайт на joomla устроит. Необходим дизайн (либо стилизация шаблона.), верстка, программирование. Срок не горит, но не хотелось бы затягивать.
Необходимо реализовать:
-Возможность работы с изображением онлайн, обрезать, отразить, сделать черно белым, сделать Сепия.
Желательно при этом визуальное деление на полосы (ширину обоев). Пример http://fotooboi-online.ru/cat/angely/ang0001-detail
-Возможность подстановки мебели к каждому выбранносму изображению, как на примере http://mir-fotooboev.ru/wallpapers/54_5946/preview
-Сортировка по категориям, в том числе поиск изображений по параметрам (Цвету, размеру, тегу, панорамные, горизонтальные, вертикальные)
-Возможность загрузки и отправки своего изображения
-Онлайн расчет, онлайн заказ, онлайн оплата, в т.ч. от юридического лица.
Данные для заказа оналайн: Размер(Горизонталь, Вертикаль), текстура, способ доставки
Заявки фрилансеров
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