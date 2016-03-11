Разработка Интернет Сайта

Необходим федеральный сайт по продаже онлайн печати на обоях. Аналог mir-fotooboev.ru/ и fotooboi-online.ru/ Некая смесь.

Сайт на joomla устроит. Необходим дизайн (либо стилизация шаблона.), верстка, программирование. Срок не горит, но не хотелось бы затягивать.

Необходимо реализовать:

-Возможность работы с изображением онлайн, обрезать, отразить, сделать черно белым, сделать Сепия.

Желательно при этом визуальное деление на полосы (ширину обоев). Пример http://fotooboi-online.ru/cat/angely/ang0001-detail

-Возможность подстановки мебели к каждому выбранносму изображению, как на примере http://mir-fotooboev.ru/wallpapers/54_5946/preview

-Сортировка по категориям, в том числе поиск изображений по параметрам (Цвету, размеру, тегу, панорамные, горизонтальные, вертикальные)

-Возможность загрузки и отправки своего изображения

-Онлайн расчет, онлайн заказ, онлайн оплата, в т.ч. от юридического лица.

Данные для заказа оналайн: Размер(Горизонталь, Вертикаль), текстура, способ доставки