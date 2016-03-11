Модернизация сайта

Есть действующий сайт www.rafting.biz.ua .

Необходимо его обновить, так как написано все очень давно, и это все очень устарело.

Сделать все по современным стандартам сайтостроения, в короткие сроки и по адекватной цене.

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