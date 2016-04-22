Создание одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен37 заявок474 просмотра

Необходимо в короткие сроки изготовить одностраничный сайт-визитку на подобие http://landingtorg.ru/minion - такого сайта. Презентовать будем детскую игрушку, материалы все есть. Но необходим человек с креативным и творческим мировоззрением, художник... Скажем так "сделайте нам красиво".

9 лет назад
elenaorlova58
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ruby_gecko
Алексей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$120
7 дней
Работа сделана оперативно и в срок (даже чуть раньше). Алексей молодец, так как были еще изменения в дизайне - он оперативно все корректировал и менял ! Отвечает на письма и сообщения очень быстро. Если понадобиться сделать еще сайт - буду обращаться только к нему !
Буду рада сотрудничать еще! Очень хороший заказчик, поставленные задания четкие, постоянно на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

ruby_gecko
Алексей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ - Агрегатор вакансий

    Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка Интернет Сайта

    Необходим федеральный сайт по продаже онлайн печати на обоях. Аналог mir-fotooboev.ru/ и fotooboi-online.ru/ Некая смесь.  Сайт на joomla устроит. Необходим дизайн (либо стилизация шаблона.), верстка, программирование. Срок не горит, но не хотелось бы затягивать. Необходимо реализовать:  ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужно на уникализированном шаблоне сделать сайт услуг рекламы на транспорте. Контент тоже ваш. 5-10к хватит. Цена.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимиривонный/флеш сайт под ключ

    Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать. -Лицевую страницу -Флеш Анимацию обьектов лицевой сайта(6 обьектов(расположены к круговом порядке),при ...

    WordPressXenForo
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой лендинг под ключ

    Нужен одностраничник с формой заявки типа этого — http://rusalutube.ru/ Из функционала - только отправление формы и редактирование текстов/картинок. Верстка адаптивная. CMS — любая бесплатная с вышеозвученным функционалом. Дизайн делать не надо, он будет предоставлен ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта (пример)

    Требуется сделать сайт, как http://electro-test.ru/ Картинки и всю необходимую информацию предоставлю по требованию Исполнителя. Прошу указывать цену и сроки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт

    Нужен сайт информативный Минималистичный качественный дизайн Инвестиции в Литве: Инвестиции в недвижимость Получение ВНЖ Можно сделать по шаблонам wordpress Максимальная стоимость под ключ от 100-150 дол

    WordPress
    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад