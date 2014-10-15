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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, все качественно и оперативно, буду сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Проект был сдан и помещен на хостинг заказчика (сам он посредник). В процессе работы постоянно шли изменения, отличные от и так достаточно слабого ТЗ. Оплата была произведена только раз - за дизайн. Дальше на протяжении почти трёх месяцев на вопросы по окончательному расчету слышны только сплошные отговорки: то заказчик плохой, то сам оплачу, но не могу доехать до банка и дальше все в таком духе. Но до сих пор денег так и нет. В последнее время вообще перестал выходить на связь.
$140
10 баллов
9 лет назад
Все в срок и на высшем уровне. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$120
10 баллов
9 лет назад
Работа сделана оперативно и в срок (даже чуть раньше). Алексей молодец, так как были еще изменения в дизайне - он оперативно все корректировал и менял ! Отвечает на письма и сообщения очень быстро. Если понадобиться сделать еще сайт - буду обращаться только к нему !
Ответный отзыв
Буду рада сотрудничать еще! Очень хороший заказчик, поставленные задания четкие, постоянно на связи, оплата в срок.
$230
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена оперативно, четко и на высоком профессиональному уровне. Полное взаимопонимание в процессе сотрудничества, сиюминутный отклик на любую просьбу или корректировку и лояльное отношение к вновь возникающим требованиям со стороны заказчика ради достижения взаимного желаемого результата . Словом,-выше всех похвал! Алексей, благодарим за отличную работу и желаем дальнейших творческих успехов на любимом поприще!!!
Ответный отзыв
Задание поставлено точно и ясно. Проблем с выполнением не было также, как и с оплатой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$160
9 баллов
11 лет назад
Все хорошо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую! Оплата вовремя!
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