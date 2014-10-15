ruby_gecko

Алексей ruby_gecko

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
web-дизайн, разработка сайтов и логотипов, разработки в сфере инжиниринга

Портфолио

Отзывы заказчиков

nikoweb
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Требуется создать сайт недвижимости под ключ
Отличный исполнитель, все качественно и оперативно, буду сотрудничать дальше!
Проект был сдан и помещен на хостинг заказчика (сам он посредник). В процессе работы постоянно шли изменения, отличные от и так достаточно слабого ТЗ. Оплата была произведена только раз - за дизайн. Дальше на протяжении почти трёх месяцев на вопросы по окончательному расчету слышны только сплошные отговорки: то заказчик плохой, то сам оплачу, но не могу доехать до банка и дальше все в таком духе. Но до сих пор денег так и нет. В последнее время вообще перестал выходить на связь.
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zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Необходимо сделать сайт опросник
Все в срок и на высшем уровне. Будем работать и дальше.
Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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elenaorlova58
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Создание одностраничного сайта
Работа сделана оперативно и в срок (даже чуть раньше). Алексей молодец, так как были еще изменения в дизайне - он оперативно все корректировал и менял ! Отвечает на письма и сообщения очень быстро. Если понадобиться сделать еще сайт - буду обращаться только к нему !
Буду рада сотрудничать еще! Очень хороший заказчик, поставленные задания четкие, постоянно на связи, оплата в срок.
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Sear_Me
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$230
10 баллов
11 лет назад
Сайт производственной компании
Работа выполнена оперативно, четко и на высоком профессиональному уровне. Полное взаимопонимание в процессе сотрудничества, сиюминутный отклик на любую просьбу или корректировку и лояльное отношение к вновь возникающим требованиям со стороны заказчика ради достижения взаимного желаемого результата . Словом,-выше всех похвал! Алексей, благодарим за отличную работу и желаем дальнейших творческих успехов на любимом поприще!!!
Задание поставлено точно и ясно. Проблем с выполнением не было также, как и с оплатой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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vlad8
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$160
9 баллов
11 лет назад
Сайт по строительной тематике
Все хорошо! Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую! Оплата вовремя!
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Сайты «под ключ»
5 отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#89
Машиностроение
нет отзывов
$8/час
от $1от 1 дня
#118
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
от $1от 1 дня
#398