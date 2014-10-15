Проект был сдан и помещен на хостинг заказчика (сам он посредник). В процессе работы постоянно шли изменения, отличные от и так достаточно слабого ТЗ. Оплата была произведена только раз - за дизайн. Дальше на протяжении почти трёх месяцев на вопросы по окончательному расчету слышны только сплошные отговорки: то заказчик плохой, то сам оплачу, но не могу доехать до банка и дальше все в таком духе. Но до сих пор денег так и нет. В последнее время вообще перестал выходить на связь.