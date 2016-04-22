elenaorlova58

Елена elenaorlova58

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kerneldos
Артём 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перенести сайт на новый домен
Все отлично!
Оперативно. Очень )
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ruby_gecko
Алексей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Создание одностраничного сайта
Буду рада сотрудничать еще! Очень хороший заказчик, поставленные задания четкие, постоянно на связи, оплата в срок.
Работа сделана оперативно и в срок (даже чуть раньше). Алексей молодец, так как были еще изменения в дизайне - он оперативно все корректировал и менял ! Отвечает на письма и сообщения очень быстро. Если понадобиться сделать еще сайт - буду обращаться только к нему !
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