elenaorlova58

Перенести наш сайт angry.toys на новый домен crushiki.ru
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Перенести наш сайт angry.toys на новый домен crushiki.ru
Для продвижения товара (детская игрушка) требуется SMM менеджер. Сети продвижения - ВКОНТАКТЕ (http://vk.com/best.angry.toys) и канал на Ютубе (https://www.youtube.com/channel/UCqei63iYnfX2DtG4Zd6VT8w/about). Цели и задачи в ВК: 1. увеличение количества подписчиков в группе до 10 000 ...
Необходимо раскрутить видео в соц. сетях (преимущественно в вк) и на ютубе.
Необходимо в короткие сроки изготовить одностраничный сайт-визитку на подобие http://landingtorg.ru/minion - такого сайта. Презентовать будем детскую игрушку, материалы все есть. Но необходим человек с креативным и творческим мировоззрением, художник... Скажем так "сделайте нам красиво".