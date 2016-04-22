elenaorlova58

Работа сделана оперативно и в срок (даже чуть раньше). Алексей молодец, так как были еще изменения в дизайне - он оперативно все корректировал и менял ! Отвечает на письма и сообщения очень быстро. Если понадобиться сделать еще сайт - буду обращаться только к нему !